Вашингтон, 6 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио планирует обязать работников частного сектора пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Требование вступит в силу предположительно 27 декабря, сообщает 6 декабря Reuters.

Нью-Йорк. 1917

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Мэр назвал приказ о вакцинации предупреждающим ударом.

Ранее 6 декабря правительство Нью-Йорка сообщило о росте числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что апелляционный суд США остановил действие распоряжения президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 в компаниях с численностью 100 человек и более.