Москва, 6 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Заражение штаммом коронавируса «Омикрон» выявлено у двух приехавших в Россию из ЮАР, сообщает 6 декабря Роспотребнадзор.

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В ведомстве отметили, что ПЦР-тестирование этих людей провели в первые сутки их приезда в Россию.

Добавим, что из всей партии прибывших с юга Африки (в том числе из ЮАР), COVID-19 нашли у десяти: двое из них, как выяснилось, привезли «Омикрон», какой штамм у оставшихся восьми, выясняется.