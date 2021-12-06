Курск, 6 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Курске с 6 декабря для горожан, у которых есть противопоказания к прививке от коронавируса, было возобновлено право на льготный проезд в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

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Приобрести проездной можно, предъявив в киосках «Курскэлектротранса» медицинскую справку единого образца или QR-код, полученный в МФЦ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также с 6 декабря во всём регионе возобновилась реализация программ дополнительного обучения в очном формате.