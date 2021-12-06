Бухарест, 6 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Официальный Бухарест объявил о введении новых карантинных мер, связанных с распространением штамма коронавируса «Oмикрoн». Об этом 6 декабря сообщило Телевидение Румынии.

(сс) EneasMx Карантин

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Согласно официальной информации, отныне все румынские и иностранные граждане, прибывающие в Румынию из-за рубежа, будут обязаны представить документ о вакцинации или данные ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до момента въезда в страну.

Лица, не прошедшие вакцинацию, будут помещены в карантин на срок до десяти дней. Кроме того, специальная комиссия минздрава Румынии обновит список африканских государств, резидентам которых будет запрещен въезд на румынскую территорию.

Новые меры связаны с обнаружением штамма «Oмикрoн» у двух граждан Румынии, эвакуированных на родину из ЮАР 30 ноября нынешнего года. В настоящее время проводится исследование анализов, взятых у пассажиров специального авиарейса Рабат — Бухарест, эвакуировавшего в Румынию из Марокко 70 человек.