Москва, 6 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. С введением обязательных QR-кодов на транспорте последуют не только банкротства перевозчиков, но и рост цен на билеты, прогнозирует лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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«Россия готовится ввести обязательные QR-коды на транспорте. Кто выиграет от этого? Похоже, никто. Авиаперевозчики подсчитали, что после введения QR-кодов отрасль потеряет 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года. Мы увидим не только банкротства перевозчиков, но и рост цен на билеты», — рассуждает Нечаев в телеграм-канале.

По его убеждению, «закон о QR-кодах обрушит всю сферу пассажирских перевозок».

Ассоциация туроператоров России выяснила, что 74% туристов могут отказаться от покупки авиа‑ и железнодорожных билетов, если QR-коды станут обязательными, указал депутат Госдумы.

Однако, продолжил парламентарий, междугородние перевозки в регионах — одна из ключевых артерий рабочего трафика.

«Другого там просто нет. Ограничения затронут поезда, электрички, междугородные автобусы. Многие не смогут доехать до работы», — констатировал Нечаев.

По его словам, падение индекса пассажирской мобильности, который и так в России катастрофически низок, а теперь устремится к нулю, приведет не только к негативным последствиям в экономике, новые ограничения «неизбежно усилят социальную напряжённость».

«Нужно признать: Россия ещё и технически не готова к введению QR-кодов на транспорте. Не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей. Наша экономика этого просто не переживёт», — констатировал Нечаев.

Он призвал уходить от политики запретов и ограничений — «не все средства хороши в борьбе с пандемией».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов в том числе о введении QR-кодов на транспорте Госдума может обсудить в первом чтении 16 декабря.