Таллин, 6 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум.

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Полиция Эстонии действовала правильно и сообразно сложившейся в стране эпидемиологической ситуации. Об этом генеральный директор Департамента полиции и погранохраны страны (PPA) Эльмар Вахер заявил национальному телевидению ETV. Так он прокомментировал принудительное закрытие таллинского кафе MEM Cafe, владельцы которого отказывались признавать QR-коды и не соблюдали введенные в стране ограничительные меры для заведений общепита.

Полиция отреагировала должным образом, поскольку государству пришлось сознательно вести себя так в отношении компании, нарушившей общественные правила, считает Вахер.

«Мы все должны учитывать ситуацию, в которой находимся. Как обычный гражданин я тоже должен следовать новым правилам. Гражданская обязанность каждого — сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить распространение инфекции. MEM Cafe делало все наоборот», — заявил глава эстонских полицейских.

Глава РРА также назвал «недопустимой» ситуацию, при которой владельцы кафе и их сторонники «травят государство» и его представителей. Вахер напомнил, что полиция остро отреагировала лишь в первый день, чтобы помочь Департаменту здоровья закрыть не соблюдающую правила компанию. После этого контроль над нарушителями перешел охранному предприятию.

Сообщается, чтоДепартамент здоровьяЭстониивынес 29 ноября2021 годапаевому товариществу MEM Kohvikud предписание, на основании которого кафе должно быть закрыто до 31 января2022года.

Охранники следят за тем, чтобы в помещениях кафе не было посторонних лиц и чтобы там не оказывали никому услуг, а также не вели прочую экономическую деятельность.