Нижний Новгород, 6 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Более 1,6 млн жителей Нижегородской области получили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве сегодня, 6 декабря.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Также стало известно о том, что в регион прибыла новая партия вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни 85,2 тысячи доз препарата распределят между местными медучреждениями.

Отметим, что за всё время в Нижегородскую область поступило около 479,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Нижегородской области работают 154 пункта вакцинации, в том числе 33 мобильных, в которых жители и гости региона могут привиться от COVID-19.