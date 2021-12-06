Вашингтон, 6 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В США пришла первая метель в этом сезоне, двигающаяся с севера к Великим озерам, сообщает 6 декабря Fox News.

Снег

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В прошлом году север США пострадал от заморозков, которые также достигли Техаса, нарушив работу энергосистемы штата.

В этом году американцы приготовились к новым холодам. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время в некоторых районах может выпасть до 30 см снега. В Огайо и на Среднем Западе, где температура выше нуля, пройдут сильные дожди.

При этом на юге ожидаются сильные бури, включая торнадо, над долинами рек Миссисипи и Теннесси. Вслед за этим придет более холодный воздух с температурой ветра ниже нуля на северных равнинах и Великих озерах.

Напомним, что в прошлом феврале президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Техасе. Утром 15 февраля для снижения нагрузки на энергосистему штата Совет по надежности электроснабжения Техаса (Ercot) начал веерное отключение электроэнергий. В Совете предупредили, что в связи с временным отключением электроэнергии могут перестать работать светофоры.