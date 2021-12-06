Рига, 6 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В рижской лаборатории E. Gulbja Laboratorija зафиксированы два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lvсо ссылкой на медучреждение.

Отмечается, что новый штамм был обнаружен на образцах слюны, взятой у двух авиапассажиров, прибывших в Рижский аэропорт в субботу, 4 декабря 2021 года.

В лаборатории пояснили, что в ходе первичного тестирования было выяснено, что штамм не соответствует варианту самого распространенного штамма «Дельта». Тогда было проведено более детальное исследование и выявлен «Омикрон».

О результатах анализов уже сообщено в национальный Центр профилактики и контроля заболеваний. Это первые случаи выявленного нового штамма коронавируса на территории Латвии.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября 2021 года объявила, что новый вариант коронавируса SARS-CoV2, выявленный на этой неделе в Южной Африке, несет более высокий риск повторного заражения, чем другие известные штаммы.

С середины лета нынешнего года в Латвии по числу новых случаев заражения лидирует высокозаразный штамм коронавируса «Дельта» (впервые выявленный у жителей Латвии в конце мая 2021 года), до того преобладал «британский» подвид Covid-19.