Новосибирск, 6 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В новосибирские инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4029 пациентов, в том числе 54 ребенка. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 330 человек. На ИВЛ — 55 пациентов», — уточняется в сообщении.

Всего в регионе сделано 3 079 043 теста на коронавирус.