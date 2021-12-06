Загреб, 6 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Пришло официальное подтверждение того, что в Хорватии появился новый вариант коронавируса «Омикрон», сообщает ресурс N1.

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Представители кризисного штаба страны дали экстренную пресс-конференцию. Медики сообщили, что новый штамм выявлен у двоих пациентов.

Зараженных опросили с целью выяснить их контакты, чтобы поставить их под медицинское наблюдение.

Пока отмечается, что зараженные не выезжали за пределы Хорватии и точно установить источник заражения не удалось.