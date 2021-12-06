Берлин, 6 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. После временного спада заболеваемость коронавирусной инфекцией в Германии снова немного выросла. В течение последних суток в Институт Роберта Коха поступили данные о 27 836 новых случаях заражения. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 6 декабря.

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Частота новых случаев заражения коронавирусом в течение семи дней по стране немного увеличилась. По данным Института Роберта Коха (RKI), значение составляло 441,9 случая на 100 000 жителей. Как сообщило далее RKI со ссылкой на данные органов здравоохранения, в течение суток было зарегистрировано 27 836 новых случаев заражения. С начала пандемии органы здравоохранения зарегистрировали в общей сложности 6 185 961 случай.

По оценке института, число людей, выздоровевших от опасного вируса, составляет около 5 120 100 человек. При этом общее число смертей от COVID-19 в Германии выросло до 103 121.

18 ноября федеральное правительство и правительство штатов установили так называемую частоту госпитализаций в качестве решающего фактора для ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. Это значение указывает, сколько человек на 100 000 жителей находились в больнице в течение семи дней из-за инфекции. По данным RKI, частота госпитализаций по стране составляет 5,52.