Москва, 6 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Россия готова к адекватному ответу на военные провокации Украины. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Участник ток-шоу отметил, что Россия не собирается в отличии от Украины демонстрировать агрессивное поведение. Но при необходимости применит свои ресурсы для стабилизации ситуации на своих границах.

«Пусть Украина не пугает нас войной, что она на нас нападет. Мы-то нападать не собираемся. Это они бряцают оружием. Помните знаменитую фразу, я адресую ее министру обороны Украины: бить будем аккуратно, но сильно. Поэтому не дергайтесь там, сидите тихо и будете целы. Ну, а если совершите военную провокацию — то все последствия адресуйте себе», — сказал Коротченко.