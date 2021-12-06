Москва, 6 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на эфемерные 0,03%, до 73,8 рубля. Евро подрастает на 0,12%, до 83,36 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«На мировых рынках продолжается выход инвесторов из рисковых активов — а пятницу американские индексы закрылись со снижением, Азия сегодня торговалась также в красной зоне.

Опасения того, что ФРС США будет сворачивать меры стимулирования экономики и ужесточать монетарную политику уже в первом полугодии, вновь укрепились после выхода данных по рынку труда США в последнюю сессию прошлой недели.

Хотя количество созданных рабочих мест оказалось меньше ожиданий, безработица снизилась, что позволяет регулятору сосредоточиться на борьбе с инфляцией, не беспокоясь об экономическом росте.

Тем не менее, в первой половине дня рубль уверенно подрастал сегодня, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти. Но в последние часы все завоевания были потеряны.

В отсутствие важной статистики инвесторы вновь вспомнили о политических рисках. США продолжают сыпать ультиматумами, обвиняя Россию в подготовке вторжения на Украину, Российская сторона в ответ требует гарантий безопасности. И это всё на фоне планируемого общения президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Видимо, некоторое время атмосферу будут накалять, чтобы представить результаты переговоров как свою дипломатическую победу, а рубль тем временем будет под давлением», — считает эксперт.

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