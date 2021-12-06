Москва, , 13:07 — REGNUM Рубль слегка укрепился на старте торгов 6 декабря, получив толчок от утренних покупок нефти, которые уже сошли на нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

США и Россия

«Пара доллар/рубль расположилась в зоне 73,50 руб. и, похоже, вряд ли будет демонстрировать резкие движения в ожидании важного события — на 7 декабря запланированы переговоры президентов России и США.

Нет никаких сомнений в том, что Джо Байден затронет тему Украины и выразит обеспокоенность по поводу военной деятельности на границе. Комментарии на эту тему и в особенности ответная реакция Владимира Путина могут повлечь волатильные движения на российском рынке в ходе диалога двух лидеров.

Тем временем упоминания о стремлении Вашингтона к стабилизации отношений с Москвой приободрят инвесторов, но в целом переговоры обещают быть довольно напряженными.

При этом, если по теме Украины и энергетического кризиса обойдется без колкостей, сам факт налаживания диалога двух стран может благотворно отразиться на динамике рубля и отечественных акций.

Но важно помнить, что Федрезерв продолжает откровенно сигналить об ускоренном ужесточении политики, что играет против рубля. Несмотря на сильно не дотянувший до прогнозов отчет по занятости в США, ожидания повышения ставок ФРС только крепнут, что неудивительно, учитывая ястребиные заявления чиновников Центробанка.

В этом контексте важным будет отчет по инфляции в США, заявленный на пятницу. Если статистика отразит дальнейший разгон потребительских цен, доллар может рвануть вверх по всему спектру рынка, что чревато уверенным возвращением выше 74 рублей», — считает эксперт.

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