Иерусалим, 6 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Вакцинация детей в возрасте 5−11 лет в Израиле началась две недели назад, однако пока что только 6% детей этой возрастной группы сделали прививку. Такая динамика беспокоит представителей министерства здравоохранения страны, заявил гендиректор минздрава Нахман Аш в интервью Ynet 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы, безусловно, обеспокоены темпами вакцинации. Я надеюсь, что в скором будущем темпы вакцинации возрастут, так как привитых детей становится все больше и люди убеждаются, что паника была напрасной. Мы должны сделать все возможное, чтобы увеличить темпы вакцинации во всех возрастных категориях», — говорит профессор Аш.

Отмечается, что возобновление занятий в школах и детсадах с 7 декабря может привести к росту заражений. По его словам, если возникнет новая волна, к ней нужно быть готовыми лучше, чем раньше.

При этом, по данным ведомства, рост коэффициента заражений до 1,05 означает, что вирус продолжает распространяться.