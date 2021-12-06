Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области предупреждают о сильных морозах, которые ожидаются в период до четверга, 9 декабря. Столбик термометра опустится до минус 26 градусов. Об этом заявили 6 декабря в Главном управлении МЧС по региону.

Andrey Мороз

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на вторник, 7 декабря, в Ленобласти местами ожидается понижение температуры воздуха до −20…−25 градусов, днем местами до минус 17 градусов. На дорогах гололедица.

В среду, 8 декабря, также ожидается понижение температуры воздуха ночью местами до минус 21 градуса, а ночью в четверг, 9 декабря, до минус 26 градусов, днем местами до минус 18 градусов.

«Ночью и утром местами туман. Местами изморозь. На дорогах гололедица», — предупреждают в ведомстве.