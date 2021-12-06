Москва, 6 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Принудительная вакцинация от COVID-19 в России парадоксальным образом проводится на «добровольной» основе. Об этом 6 декабря заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в ходе круглого стола «Обеспечение доступности социальной среды для людей с особенностями развития», который проводит Общественная палата РФ.

huntlh Вакцинация

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"Когда нас принуждают к вакцинации, это получается принудительная вакцинация на добровольной основе. То есть мы принуждаемся к вакцинации, но при этом должны дать информированное согласие на прививку», — сказал он.

При этом врач подчеркнул, что он является сторонником прививок от нового заболевания, однако, по его словам, на данный момент в стране не проработана система медицинских отводов от прививок, система ревакцинации и многие другие вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в области семейной политики и семейного образования, правовой аналитик Павел Парфентьев заявил, что на сегодняшний день в России под предлогом борьбы с COVID-19 разрушается не только логика, но и сама сущность права.