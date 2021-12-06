Москва, 6 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России мерами под предлогом борьбы с COVID-19 разрушается не только логика, но и сама сущность права. Об этом 6 декабря заявил эксперт в области семейной политики и семейного образования, правовой аналитик Павел Парфентьев в ходе круглого стола «Обеспечение доступности социальной среды для людей с особенностями развития», который проводит Общественная палата РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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По словам Парфентьева, в данный момент у многих российских экспертов возникает чувство диссонанса между целями, декларируемыми как меры в борьбе с пандемией и их фактическим содержанием.

«Под предлогом борьбы с распространением инфекции фактически разрушается сегодня не только логика права, но и сама сущность права», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что в результате это стало поводом для массового недовольства граждан и уточнил, что если по данным ВЦИОМ за добровольность прививки от нового заболевания выступают 77% граждан страны, то против введения QR-кодов, согласно данным разным опросов, 80−90% жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что вопрос о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 не имеет отношения к медицине.