Афины , 6 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас поблагодарил папу Римского Франциска за «чистую искренность его слов и его твердую поддержку прав человека и социальной справедливости» во время их встречи 6 декабря. Об этом Ципрас рассказал в своем посте в Facebook.

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Ципрас сказал, что у него была возможность обсудить с папой Франциском лицемерие, проявляемое правительствами ЕС в отношении человеческой трагедии мигрантов и беженцев, когда они говорят о правах человека, в то же время возводя заборы и отвергая любые законные пути миграции. Стороны также говорили о росте неравенства, бедности и социальной изоляции по всей планете, о жадности развитого мира и его отказе отменить патенты на вакцину против коронавируса, которые сделали бы возможной массовую вакцинацию миллионов людей в более бедных странах. Жадность, которая вскоре была «отомщена» непрерывными мутациями вируса, которые «показали, что никто нигде не может быть в безопасности, если все люди не были в безопасности повсюду».

Ранее во время визита в Грецию понтифик подверг критике страны, которые отказались принимать мигрантов, и неадекватную политику Европейского союза по решению проблемы миграции. Своими взглядами на вопрос мигрантов понтифик поделился, выступая в греческом городе Митилини, где он посетил мигрантов в Центре приема и идентификации.

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