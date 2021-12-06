Кальяри, Италия, 6 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. На острове Сардиния выявлен первый зараженный штаммом коронавируса «Омикрон», передают местные СМИ в понедельник, 6 декабря.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Зараженный гражданин прибыл на остров из Рима, а туда, в свою очередь — из Южной Африки.

По данным на5 декабря, в Италии умерли134 195человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на43(днем ранее — на75). Число подтвержденных носителей выросло на15 021(днем ранее — на16 632). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 109 082— более8% населения страны. В настоящее время заражены232 000человек (на8282больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 76% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).