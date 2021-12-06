Афины , 6 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Министр цифрового управления Греции Кирьякос Пирракакис заявил о высокой мобилизации в вакцинации населения страны, выступая 6 декабря на телеканале SKAI.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Пирракакис сказал, что в период с пятницы, 3 декабря, по воскресенье, 5 декабря, было забронировано 557 000 назначений на прививку третей дозой и 44 112 назначений на первую дозу. Он особо отметил, что граждане в возрасте 60 лет и старше со дня объявления о дополнительных мерах борьбы с отказом от прививки забронировали 55 400 номерков.

«Это было большое количество людей, которые не были вакцинированы и после объявления [об обязательности прививки] забронировали свою вакцинацию», — сказал министр.

Меры, о которых говорит министр, направлены на принуждение жителей Греции к вакцинации от коронавируса. 1 декабря в Греции приняли закон об обязательной вакцинации всех постоянных жителей страны возраста выше 60 лет. В случае отказа от прививки придется ежемесячно выплачивать штраф в размере 100 евро.

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