Рим, 6 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. С 6 декабря в Италии вступили в силу новые ограничения на посещение общественных пространств.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

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До 5 декабряограниченияне касалисьобладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). Теперьвведены так называемые «супер-сертификаты» — толькодля вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).

Местные СМИ сообщают, что уже выписаны первые повышенные штрафы (400 евро) за поездки в общественном транспорте без «супер-сертификата».

По данным на5 декабря, в Италии умерли134 195человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на43(днем ранее — на75). Число подтвержденных носителей выросло на15 021(днем ранее — на16 632). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 109 082— более8% населения страны. В настоящее время заражены232 000человек (на8282больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 76% населениястраны).