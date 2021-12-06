Сеул, 6 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В 2022 году мировая экономика продолжит восстанавливаться, несмотря на неопределённость, вызванную новым штаммом коронавируса «Омикрон», сбои в глобальной цепочке поставок, замедление темпов экономического роста Китая и повышение ставок Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Банка Кореи о внешнеэкономических условиях.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

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В документе, опубликованном 5 декабря, отмечается, что дальнейшее распространение коронавируса предсказать невозможно, однако с появлением новых препаратов, расширением вакцинации и ревакцинации антивирусные меры будут ослабевать.

По оценке экспертов Банка Кореи, мировая экономика будет успешно справляться с шоком, вызванным пандемией, и, вероятно, сохранит свой импульс.