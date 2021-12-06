Москва, 6 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина направила запросы главе Роскомнадзора Андрею Липову и генпрокурору Игорю Краснову, где она просит их предпринять меры в отношении движения «Сорок сороков» за их позицию по вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Цитата со страницы Марии Бутиной в facebook Мария Бутина

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Бутина просит Липова в случае подтверждения фактов принять меры в связи с позицией движения о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Парламентарий также просит Краснова обратить внимание на публикации движения на тему ложных выводов о вакцинации, «которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан РФ», и в случае подтверждения принять меры прокурорского реагирования.