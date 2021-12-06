Москва, , 14:15 — REGNUM Критика прививочной кампании в условиях распространения коронавируса — это стратегия по уничтожению народа России, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков 6 декабря на всероссийском семинаре «Без срока давности».

Сергей Новиков Фото предоставлено пресс-службой «Росмолодежи»

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По словам Новикова, так называемые антиваксеры высказывают сомнения в эффективности и безопасности вакцины, заявляют, что с вакцинацией стоит подождать. При этом ежедневно «будет умирать тысяча человек».

«И как бы считается, что это всё просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения… Нет, это стратегия по уничтожению народа. И мы просто должны это знать», — приводит слова Новикова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, о недопустимости принудительной вакцинации от коронавируса не раз заявлял президент России Владимир Путин. Так, в своём выступлении 24 августа он отметил, что «недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу». При этом многих известных людей и медиков, которые выступают против принуждения к вакцинации, сторонники прививок записывают в категорию «антиваксеров».

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