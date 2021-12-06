Москва, 6 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Москве ближайшие два дня ожидаются обильные осадки, сообщает 6 декабря Росгидромет.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Согласно данным недельного прогноза, 7 и 8 декабря в столице выпадет до 16 мм осадков. Пик снегопада придётся на дневные часы 7 декабря, когда ожидается 9 мм осадков. Кроме того, снегопад ожидается и в субботу, 11 декабря.

В середине недели в столицу придут морозы — столбики термометров опустятся до 12 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 декабря ожидается небольшие осадки.