Екатеринбург, 6 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки еще 33 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 8627 случаев смерти от COVID-19.

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 502 гражданина. 368 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 4836 свердловчан медики оценивают как среднетяжелое.

За сутки из клиник выписали 476 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 159 697 граждан.