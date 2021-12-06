Москва, , 11:03 — REGNUM Торги последнего дня прошедшей недели (3 декабря) завершились для рубля неудачно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российская валюта подешевела к доллару на 0,4%, закрывшись на отметке в 73,92 руб./доллар, а к евро — на 0,52%, установив цену на выходные в 83,64 руб./доллар.

При этом в моменте рубль набирал более полупроцента, пытаясь пробить отметку в 73 рубля за доллар и 82 — за евро.

Триггером для такой волатильности стал большой разброс в ценах на нефть, которая в результате подешевела на 0,9%, хотя в моменте дорожала до $73 после серии откатов из-за нового штамма «Омикрон».

Этот штамм на данный момент является наибольшей угрозой для валют развивающихся рынков и стран-экспортеров энергоресурсов.

Также определенное влияние на рубль оказывали санкции в отношении Белоруссии и очередные агрессивные высказывания Александра Лукашенко, а также отсутствие договоренностей о саммите России и США, в процессе которого должны были быть затронуты вопросы Украины и теоретически возможной эскалации конфликта на Донбассе.

Сегодняшний день, 6 декабря, должен пройти для рубля значительно позитивнее, чем 3 декабря. Администрации президентов России и США договорились о телефонном разговоре Владимира Путина с Джо Байденом 7 декабря.

Это повлечет за собой некоторое укрепление рубля. Предполагаемый коридор движения на сегодня — 73,20−74,00 рубля за доллар и 83,00−84,50 рубля за евро», — считает эксперт.

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