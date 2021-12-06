Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Петербурге из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекции 2,75% классов в общеобразовательных школах перешли на дистанционное обучение. Об этом 6 декабря сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным на 6 декабря, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыта 21 группа в 16 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 551 класс в 166 школах.

«Это 2,75% от общего количества классов в городе, — добавила чиновница. — В городе нет полностью закрытых школ или детских садов».

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 5587 человек, или 1% от общего количества обучающихся.

«В прошлом году именно в это время число детей, чьи родители приняли решение перевести на смешанный формат, составляло практически 15%», — подчеркнула Грубская.