Таллин, 6 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум.

Krd.ru Снегопад

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В связи с обильным снегопадом дорожное движение в Таллине затруднено, общественный транспорт выбился из привычного графика. Это следует из онлайн-трансляции на странице муниципального предприятия «Таллинский городской транспорт» (TLT).

Предприятие в этой связи просит людей быть осторожными, запастись временем и терпением, так как из-за скользких дорог и большого количества снега общественный транспорт действует по произвольному расписанию.

Автобусы, троллейбусы и трамваи следуют с опозданием. На расчистку дорог брошены все коммунальные службы столицы Эстонии.

За последние два дня (4−5 декабря 2021 года) в Таллине выпало почти полметра снега, и снежная техника работает на полную мощность.

«Если вчера на улице было около 100 единиц техники, то теперь это количество увеличится до 150, потому что добавились снегопогрузчики и другая техника для уборки снега», — сообщил вице-мэр города Владимир Свет.

Накануне в мэрии прошло чрезвычайное совещание оперативного штаба по уборке снега.