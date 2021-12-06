Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Начало добровольной вакцинации детей от COVID-19 в Петербурге ожидается в январе 2022 года. Об этом 6 декабря сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кб8.рф Вакцинация ребенка (не от коронавируса)

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По словам Панютиной, у детской вакцины есть особенности хранения, поэтому прививочная кампания будет проходить только в пунктах вакцинации, развернутых в детских городских поликлиниках.

В свою очередь главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит заявила, что вакцинация детей от коронавирусной инфекции идет по всему миру, как в США, в Европе, так и в Китае.

«В Китае вакцинация идет собственной вакциной детей от шести месяцев», — заметила она.

Что касается петербургских детей, то пока планируется прививать подростков в возрасте 12−17 лет. Вакцинация будет вестись только с согласия родителей, вместе с тем, подростки с 15 лет по закону могут сами решать — прививаться или нет.