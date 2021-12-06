Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Индией зрелые, формат «2+2» для таких условий чрезвычайно целесообразен. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 6 декабря Sputnik в Нью-Дели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Визит Владимира Путина в Индию – все новости»

«Формат «дважды два», действительно, чрезвычайно целесообразен с точки зрения особых привилегированных отношений партнерства между Россией и Индией», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Россия и Индия пользуются этим форматом для взаимодействия с разными странами. Сейчас этот трек взаимодействия запустили Москва и Нью-Дели, это подтверждает, что «отношения у нас зрелые».

Обе страны живут в окружении очень сильного конфликтного потенциала, а это требует доверительного разговора, который и происходит в настоящее время, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в формате «2+2» в Нью-Дели проходят переговоры министров обороны и министров иностранных дел России и Индии. На 6 декабря также запланирована встреча российского президента Владимира Путина и главы индийского правительства Нарендры Моди.

Читайте также: Глава минобороны Индии рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди