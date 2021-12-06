Краснодар, 6 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае из-за COVID-19 закрыто более 200 классов в школах, а также почти 180 групп в детских садах, однако полностью закрытых на карантин учебных и дошкольных учреждений в регионе на 6 декабря нет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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По данным министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на данный момент на карантин из-за коронавируса закрыто 177 групп в 66 детских садах Анапы, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Динского, Ейского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского, Северского, Тимашевского, Тихорецкого, Туапсинского и Щербиновского районов.

Кроме того, закрыто 208 классов в 122 школах. Карантин введён в учреждениях Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Белоглинского, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Староминского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского и Щербиновского районов.

Из-за коронавируса на дистанционное обучение отправлены учащиеся 15 групп в восьми колледжах и техникумах Кубани.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе подтверждено 713 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 103 несовершеннолетних.