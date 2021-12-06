Нижний Новгород, 6 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 6 декабря выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 663 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 218 437 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 633 человека, всего выздоровели с начала пандемии 188 659 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 36 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9092 человек. Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 686 человек.

Напомним, по состоянию на 2 декабря в регионе проведено 4 433 300 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9718 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущим периодом вырос до показателя 296,2.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 1 декабря также сохраняется на уровне 17%.