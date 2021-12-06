Москва, 6 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 32 136. Об этом 6 декабря сообщили в федеральном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

Наблюдается постепенное снижение суточного прироста. Днём ранее в стране выявили 32 602 случая заражения. Общее число подтверждённых исследованиями случаев с начала пандемии достигло 9 833 749.

Лидерами по суточному приросту среди регионов России стали Москва (3134), Санкт-Петербург (2412) и Подмосковье (2215). В первой пятёрке находятся также Самарская и Воронежская области. Новые заражения зафиксированы в каждом из 85 российских субъектов.