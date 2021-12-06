Ереван, 6 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 3308 исследований на коронавирус, из которых 95 дали положительный результат. Об этом 6 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 340 818 носителей коронавируса. Из них 321 884 справились с инфекцией, в том числе 9787 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 9787 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9147 пациентов с COVID-19, в том числе девять — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5077 тестов на коронавирус 327 были с положительным результатом. 667 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 15 пациентов с COVID-19.