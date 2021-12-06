Джакарта, 6 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продлевает действие ограничений по коронавирусу за пределами островов Ява и Бали до 23 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что число случаев заражения коронавирусом за пределами Явы и Бали постоянно снижается, однако, власти страны продолжают продлевать действие ограничений.

Ограничения продлят с 7 по 23 декабря 2021 года.

Напомним, в Индонезии насчитывается 4 257 685 носителей коронавируса и 143 867 случаев смерти от COVID-19.