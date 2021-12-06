Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Новая рабочая неделя в Ростовской области обещает быть не по-зимнему тёплой. Такой прогноз дают синоптики, передаёт ИА REGNUM 6 декабря.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь в Ростове-на-Дону

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В течение дня 6 декабря местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Скорость ветра будет достигать 6−11 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до 0…+5 градусов, в южных районах воздух прогреется до +11 градусов.

На сайте Гидрометцентра России указано, что неделя в Ростовской области выдастся дождливой. Самым тёплым днем станет вторник, 7 декабря, когда воздух прогреется до +12 градусов. В выходные дни похолодает до +7 градусов днём.