Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 3 декабря рубль показал смешанную динамику против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 73,83 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,04%, до 83,26 руб., фунт/рубль — на 0,34%, до 97,70 руб.

На азиатской сессии рубль открылся ростом и удерживал позиции в положительной зоне до выхода американской статистики. Пара доллар/рубль снижалась до уровня 73,30 руб. на неоднозначных данных по рынку труда в США за ноябрь.

В ноябре количество рабочих мест выросло на 210 тыс. против прогноза 550 тыс. Однако уровень безработицы упал до 4,2% в ноябре с 4,6% в октябре (прогноз был 4,5%).

Позднее вышли данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Штатах, которые нивелировали слабый отчет Non-farm Payrolls. Деловая активность увеличилась до 69,1 п. с октябрьского уровня в 66,7 п. (прогноз был 65 п.).

Сегодня, 6 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель нефти марки Brent подорожала на 1,78%, до $71,22. Пара доллар/рубль открылась снижением. Ожидается снижение цены до 73,30 руб.

Кроме повышения нефтяных котировок, положительное влияние на рынок оказывает запланированная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, которая состоится 7 декабря, а также ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Встреча пройдет в формате видео-конференц-связи. По словам пресс-секретаря Белового Дома Псаки, оба лидера обсудят круг тем «американо-российских отношений, включая стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы».

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