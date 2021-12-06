Москва, 6 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Торги последнего дня прошедшей недели (3 декабря) завершились для рубля неудачно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин

«Российская валюта подешевела к доллару на 0,4%, закрывшись на отметке в 73,92 руб./доллар, а к евро — на 0,52%, установив цену на выходные в 83,64 руб./доллар.

При этом в моменте рубль набирал более полупроцента, пытаясь пробить отметку в 73 рубля за доллар и 82 — за евро.

Триггером для такой волатильности стал большой разброс в ценах на нефть, которая в результате подешевела на 0,9%, хотя в моменте дорожала до $73 после серии откатов из-за нового штамма «Омикрон».

Этот штамм на данный момент является наибольшей угрозой для валют развивающихся рынков и стран-экспортеров энергоресурсов.

Также определенное влияние на рубль оказывали санкции в отношении Белоруссии и очередные агрессивные высказывания Александра Лукашенко, а также отсутствие договоренностей о саммите России и США, в процессе которого должны были быть затронуты вопросы Украины и теоретически возможной эскалации конфликта на Донбассе.

Сегодняшний день, 6 декабря, должен пройти для рубля значительно позитивнее, чем 3 декабря. Администрации президентов России и США договорились о телефонном разговоре Владимира Путина с Джо Байденом 7 декабря.

Это повлечет за собой некоторое укрепление рубля. Предполагаемый коридор движения на сегодня — 73,20−74,00 рубля за доллар и 83,00−84,50 рубля за евро», — считает эксперт.

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