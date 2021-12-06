Во Франции выявлено более 42 000 носителей коронавируса за сутки
Париж, 6 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Во Франции за сутки выявили 42 252 случая заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За последние семь дней среднее количество ежедневных случаев заражения коронавирусом во Франции варьируется в пределах 42 000. Неделю назад число новых носителей коронавируса не превышало 28 000. Это свидетельствует о значительном росте числа заболевших.
Кроме того, за сутки от COVID-19 во Франции умерли 49 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции заявил, что десять миллионов жителей страны прошли ревакцинацию от коронавируса.