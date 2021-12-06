Рига, 6 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены на территории Латвии. Об этом 6 декабря сообщает латвийский информационно-аналитический портал Baltijas Balss со ссылкой на данные лаборатории «E.Gulbja laboratorija».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Пятого декабря в лаборатории E. Gulbja Laboratorija выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон»… Образцы слюны еще в субботу, 4 декабря, сдали пассажиры, прибывшие в рижский аэропорт», — говорится в сообщении.

Также указывается, что лабораторией было сообщено в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о полученных ею результатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные об отсутствии летальных исходов среди заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)