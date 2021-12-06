Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Глубину и критическую важность особого привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией подтвердит встреча президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Об этом 6 декабря заявил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, трансляцию которой вел телеканал NDTV.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Визит Владимира Путина в Индию – все новости»

Как напомнил глава минобороны Индии, встреча российского лидера и главы индийского правительства состоится 6 декабря после перерыва, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции.

«Сегодняшний саммит в очередной раз на фоне развивающихся геополитических обстоятельств подтвердит глубину и критическую важность особого привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — сказал Сингх

При этом предыдущая встреча Путина с Моди состоялась в сентябре 2019 года в ходе визита главы правительства Индии во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в обеспечение безопасности на глобальном и региональном уровнях вносит серьезный вклад диалог министерств обороны и иностранных дел России и Индии.