Казань, 6 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В столице Татарии на спортивные объекты совершеннолетних допустят только при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе. Всего в зимний период в городе будут работать 82 хоккейные коробки, 21 каток и восемь освещенных лыжных трасс, сообщает мэрия.

Simon Лыжный спорт

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Для любителей лыжного спорта заработают 13 баз, где будут доступны более 1,5 тыс. пар лыж. На 82 пластиковых хоккейных коробках станут проводить занятия с воспитанниками спортшкол, подростковых клубов и учащимися общеобразовательных учреждений. Бесплатное катание для жителей организуют здесь в свободное от тренировок время.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани с 17 ноября заработал ледовый каток на стадионе «Трудовые резервы».

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