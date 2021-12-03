Казань, , 17:08 — REGNUM В Татарии две спортивные школы выиграли гранты по 1 млн рублей на развитие женского футбола. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Всего на конкурс грантов для развития женского футбола в спортшколах поступило 36 заявок от организаций, работающих над вовлечением девочек в футбол в 26 регионах России. В число победителей вошли два казанских учреждения — спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района и спортшкола по футболу «Мирас».

К участию в конкурсе допускались спортивные школы, обладающие статусом детского футбольного центра, в которых проходят подготовку не менее 50 девочек. Потратить грант победители смогут на обеспечение юных футболисток инвентарем, экипировкой и поддержку тренеров, работающих с ними, а также увеличения количества занимающихся девочек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с нового учебного года 24 школы Татарии стали пилотными площадками по реализации совместного проекта Российского футбольного союза и минобразования РТ «Футбол в школе». Соответствующие уроки проходят в образовательных учреждениях Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского и Высокогорского районов.

Читайте также: В школах Татарии введут уроки футбола