Ташкент, 6 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января въезд в страну жителям Узбекистана, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает Подробно.уз.

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При этом, при въезде в королевство, предстоит пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.

«Принятое решение позволит верующим совершить паломничество в Мекку и Медину», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что жители Узбекистана, получившие вакцины ZF-UZ-VAC2001 (Узбекистан-Китай) и «Спутник V» (Россия), не могли поехать в малый хадж, так как вакцины не входят в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения и, соответственно, не признаются властями Саудовской Аравии.