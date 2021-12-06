Миссия ОБСЕ проведет мониторинг в зоне карабахского конфликта
Армения, 28 апреля, 2012, 14:55 — ИА Регнум. В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя
Как сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны мониторинг проведут координатор офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ
Отметим, что Армия обороны Карабаха 27 апреля сообщила о множестве случаев нарушила режим прекращения огня Азербайджанской стороной на минувшей неделе. По данным ведомства, за этот период дислоцированные на передовой подразделения азербайджанской армии произвели около 2600 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра.
Особенно интенсивные нарушения режима прекращения огня были зафиксированы 23-24 апреля.