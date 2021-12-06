Армения, 28 апреля, 2012, 14:55 — ИА Регнум. В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ , 30 апреля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск близ села Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны мониторинг проведут координатор офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Питер Ки , личный помощник Уильям Прайор. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг будут отслеживать полевые помощники действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Жири Аберле.

Отметим, что Армия обороны Карабаха 27 апреля сообщила о множестве случаев нарушила режим прекращения огня Азербайджанской стороной на минувшей неделе. По данным ведомства, за этот период дислоцированные на передовой подразделения азербайджанской армии произвели около 2600 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра.

Особенно интенсивные нарушения режима прекращения огня были зафиксированы 23-24 апреля.