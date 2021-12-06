Белгород, 6 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Действие режима QR-кодов в Белгородской области отменять пока не планируют. Об этом написал в соцсетях 6 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«По-прежнему получаю много вопросов о продлении режима QR-кодов. К сожалению, ситуация остаётся сложной. Анализ показывает, что уровень заболеваемости в области по-прежнему высокий», — написал губернатор.

Он сообщил, что принятые меры дали результат — за последние пять недель в регионе снизился уровень заболеваемости, снижается число тяжёлых случаев COVID-19, растёт число свободных мест в стационарах.

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Однако, отметил Гладков, с конце ноября в регионе начался подъём заболеваемости ОРВИ — эпидпорог в настоящее время превышен на 40%.

«По подтверждённому ковиду тоже отсутствует динамика снижения, есть только стабилизация (почти 2500 подтверждённых случаев в неделю). Учитывая все риски, Роспотребнадзор рекомендует продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря», — уточнил губернатор.

Он добавил, что альтернатива QR-кодам — это только новый локдаун.

Как сообщало ИА REGNUM, действие QR-кодов в общественных местах в Белгородской области ввели с 8 ноября, изначально планировалось, что эта система будет действовать до 22 ноября, однако власти решили продлить данный режим.