Париж, 6 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что десять миллионов жителей страны прошли ревакцинацию от коронавируса, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«10 миллионов французов приняли бустерную дозу, чтобы уберечь себя от COVID-19», — написал Оливье Веран в Twitter.

Таким образом, цель, поставленная правительством Франции, была достигнута. Десять дней назад власти объявили, что все взрослые граждане страны имеют право на ревакцинацию, что вызвало большой поток заявок на прием.

Представители в системе здравоохранения Франции подтвердили, что дефицита в дозах вакцины не будет.